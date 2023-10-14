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14 октября, 13:00

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Обновленный павильон республики Узбекистан открылся на ВДНХ

Обновленный павильон республики Узбекистан открылся на ВДНХ

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Обновленный павильон республики Узбекистан готов принимать посетителей. Восстановительные работы длились четыре года. За это время реконструировали фасад в виде ротонды, по архивным фотографиям восстановили скульптуры у входа.

Реставраторы сохранили исторические детали, например, резные ореховые двери и фрагменты живописи на стенах. Теперь в павильоне будет работать культурно-выставочный центр республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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