Пешеходные мосты через пруды-регуляторы обновили на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы обновили 16 прудов-регуляторов, а также пешеходные мосты через них. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Пруды-регуляторы – это искусственные водоемы, в которых скапливаются дождевые стоки. В Марьине таких прудов больше десятка. Как пояснил Петр Бирюков, водоемы очистили от многолетнего илового осадка, укрепили берега и отремонтировали мосты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.