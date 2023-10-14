14 октября, 13:00Город
Пешеходные мосты через пруды-регуляторы обновили на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы обновили 16 прудов-регуляторов, а также пешеходные мосты через них. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Пруды-регуляторы – это искусственные водоемы, в которых скапливаются дождевые стоки. В Марьине таких прудов больше десятка. Как пояснил Петр Бирюков, водоемы очистили от многолетнего илового осадка, укрепили берега и отремонтировали мосты.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.