Столичное уличное освещение перевели на зимний режим работы

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы. Теперь фонари и подсветку зданий включают раньше, а выключают позже. График работы городского освещения изменили, так как световой день сокращается.

Уровень освещенности отслеживают специальные датчики. Если стало достаточно темно, то они передают сигнал, а диспетчер отрегулирует процесс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.