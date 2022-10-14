"Утро": общая длина заторов в столице составила 94 километра

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов в Москве составила 94 километра.

Непросто проехать по внешней стороне на востоке МКАД. На 98-м километре в районе национального парка "Лосиный остров" произошло ДТП грузового и легкового автомобилей. Начало затора – от Хабаровской улицы.

Затруднено движение по внутренней стороне на севере ТТК. Причина – проведение дорожных работ по благоустройству на съезде с ТТК к проспекту Мира в сторону МКАД. Длина затруднений – более шести километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.