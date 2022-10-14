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"Утро": общая длина заторов в столице составила 94 километра

"Утро": общая длина заторов в столице составила 94 километра

"Утро": плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 0 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

В Москве расширили перечень адресов для обращения за соцпомощью мобилизованным

"Мой район. Обратная связь": двухуровневая набережная с амфитеатрами в Даниловском районе

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Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов в Москве составила 94 километра.

Непросто проехать по внешней стороне на востоке МКАД. На 98-м километре в районе национального парка "Лосиный остров" произошло ДТП грузового и легкового автомобилей. Начало затора – от Хабаровской улицы.

Затруднено движение по внутренней стороне на севере ТТК. Причина – проведение дорожных работ по благоустройству на съезде с ТТК к проспекту Мира в сторону МКАД. Длина затруднений – более шести километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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