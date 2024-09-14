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14 сентября, 23:30

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Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в музее-заповеднике "Коломенское"

Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в музее-заповеднике "Коломенское"

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14 сентября в музее-заповеднике "Коломенское" прошел X Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Гостей научили держаться в седле и обращаться с шашкой.

Кроме того, профессиональные спортсмены продемонстрировали показательные выступления по конной джигитовке. Также на площадке фестиваля проходил конкурс куреней. Внутри каждого из них были представлены предметы быта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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