В Солнцеве открыли новую дорогу. Ее длина составляет чуть более километра. Она является важной связкой между Боровским и Киевским шоссе и прилегающими улицами. Благодаря ей теперь путь у 400 тысяч жителей Солнцева, Ново-Переделкина и трех поселений в ТиНАО станет намного легче.

Открытие этой дороги позволит жителям Солнцево экономить в пути около 20 минут, они не будут переезжать через железнодорожный переезд в районе улицы Новопеределкинской. Четырехполосная трасса соединила улицу Авиаторов, Волынскую улицу c Проектируемым проездом № 6492 и Родниковой улицей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

