Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала памятник "Скорбящие матери" на Зеленом проспекте. Быстрее всех правильный ответ прислала Мария.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.