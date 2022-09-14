Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала мемориал Металлургам на улице Металлургов. Быстрее всех правильный ответ прислала Антонина.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.