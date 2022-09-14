Подача отопления в жилые дома Москвы зависит от погоды и действующих нормативов. Включить его уже готовы, однако 14 сентября температура в городе снова начала подниматься и вернулась к климатической норме.

При этом на обогреватели и другую климатическую технику спрос так и не уменьшился. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.