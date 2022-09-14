Семиэтажную парковку открыли на северо-востоке города. Рассчитана она почти на 1 000 машиномест. Это первый многоуровневый паркинг на ВДНХ и прилегающих участках. Там смогут оставить автомобиль в том числе посетители парка Останкино.

Находится парковка на Хованской улице. Общая площадь – почти 27 тысяч квадратных метров. На въезде установлен шлагбаум. 100 мест выделили для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.