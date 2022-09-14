В Москве готовы включить отопление в жилых домах. Но сроки зависят от погоды и действующих нормативов. 14 сентября, например, температура в городе вернулась к климатической норме.

Но спрос на обогреватели так и не уменьшился. Подробнее о том, когда можно рассчитывать на теплые батареи, – в эфире телеканала Москва 24.