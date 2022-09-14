Москвичам рассказали, когда включат отопление в жилых домах

В Москве готовы включить отопление в жилых домах. Но сроки зависят от погоды и действующих нормативов.

14 сентября, например, температура в городе вернулась к климатической норме. Но спрос на обогреватели и другую климатическую технику так и не уменьшился.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.