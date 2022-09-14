Отопительный сезон в Москве решили начать раньше обычного графика

Всю прошлую неделю температура была на несколько градусов ниже нормы в Москве. Поэтому отопительные сезон решили начать раньше обычного графика.

Из-за резкого похолодания на прошлой неделе приступили к включению отопления в социальных учреждениях. Более тысячи городских зданий уже получают тепло. Это детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В жилых домах отопление будут включать с учетом действующих нормативов, согласно которым батареи станут горячими только если на улице будет ниже 8 градусов в течение пяти дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.