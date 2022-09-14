Москвичи стали скупать обогреватели и запасаться теплыми вещами. Из-за резкого похолодания в городе раньше обычного начался отопительный сезон. К теплу уже начали подключать социальные объекты.

Когда батареи прогреются в жилых домах? Как согреваются жители столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.