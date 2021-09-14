Архитектор рассказал о строительстве в Мнёвниковской пойме

Мнёвниковская пойма станет одним из самых современных кварталов столицы. На месте бывших заводов появится комплекс из высоток и спортивных центров.

Архитектор и урбанист Илья Заливухин рассказал, что при этом важно сохранить все положительное, что есть на этой территории, и создать всю необходимую инфраструктуру.

"То есть необходимой инфраструктурой является полноценная социальная инфраструктура, городская, инженерная, природная и транспортная инфраструктура. Таким образом, застройка, которая будет вестись на этой территории, будет максимально качественной, удобной для инвесторов, для жителей, соответственно, интересной", – отметил Заливухин.

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