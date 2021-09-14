Музыкальная школа № 96 переехала в новое здание

Музыкальная школа № 96 в районе Фили-Давыдково переехала в новое здание. До этого занятия проходили в полуподвальном помещении. Там был небольшой концертный зал и несколько тесных классов.

При этом в школе учатся 350 детей. Она славится детским хором и пользуется большой популярностью. Конкурс на поступление составляет около пяти человек на место.

Теперь дети будут заниматься в комфортных условиях. Директору уже передали все документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.