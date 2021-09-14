Современный жилой квартал построят в Мнёвниковской пойме. Он появится со стороны улицы Нижние Мнёвники.

Комплекс представит собой смешанную квартальную застройку. В рамках проекта будут выстроены кареобразные корпуса высотой от 9 до 16 этажей, благодаря которым внутренние дворы будут защищены от дорожного шума. Кроме того, со стороны реки будут построены высокие 21-этажные корпуса.

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