Москвичам рассказали, как поменяется Мнёвниковская пойма

В Мнёвниковской пойме построят масштабный современный жилой квартал. Также там планируют возвести огромный спортивный кластер.

На территории появится стадион для занятий регби и многофункциональный спортивный центр ЦСКА. А еще жители получат зоны для воркаута, теннисные корты, баскетбольные площадки.

Кроме того, там активно строят транспортную инфраструктуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.