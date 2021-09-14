13:15
Московским компаниям выделили гранты за выполнение требований о вакцинации сотрудников. Им компенсируют налог на доходы физических лиц, который заплатили за последний год. Об этом сообщил портал mos.ru.
Финансовую поддержку получат 100 предприятий, которые первыми выполнили требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников и предоставили городу все необходимые данные.
Также в список вошли индивидуальные предприниматели. Посмотреть полный перечень тех, кому одобрили выплаты, можно на городском портале.
Предпринимателям напомнили, что до 30 сентября они могут подать заявки на компенсацию затрат на профилактику ковида и средства индивидуальной защиты для сотрудников. Их принимают до 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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