В Мнёвниковской пойме появится современный жилой квартал

Мнёвниковская пойма скоро станет новой точкой притяжения. Там построят масштабный современный жилой квартал.

Также там планируют возвести огромный спортивный кластер. На территории появится стадион для занятий регби и многофункциональный спортивный центр ЦСКА. Кроме того, жители получат зоны для воркаута, теннисные корты, баскетбольные площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.