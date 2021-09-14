В Москве завершили благоустройство территории у Амбулаторного пруда

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

В районе Аэропорт закончили благоустройство территории у Амбулаторного пруда. На месте хаотичной парковки появилось новое общественное пространство с прогулочной аллеей.

Специалисты реконструировали спортивную и детскую площадки, теперь есть зоны отдыха для всех возрастов, а также воркаут-площадка и ринг для игры в панна-футбол. В самом пруду установили три плавающих световых фонтана, вокруг высадили деревья.