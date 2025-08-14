Продукцию из разных регионов страны представили на фестивале "Вкусы России"

Традиционный фестиваль "Вкусы России" открылся на ВДНХ. Здесь производители со свой страны представили настоящие кулинарные шедевры.

Гости могут увидеть все, что угодно: начиная от удмуртской выпечки, заканчивая кологривским гусем и арктическим чаем. Есть и деликатесы – икра горбуши, кеты, нерки, клешни камчатского краба и краба-стригуна опилио. Для любителей креветок представлены продукты из Магадана и Мурманска.

Кроме того, на фестивале создали "Город профессий АПК" – площадку, благодаря которой можно погрузиться в мир агропромышленного комплекса.

С участниками и гостями фестиваля пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.