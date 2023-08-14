Фестиваль "Путешествие в страну знаний" продлится в ЦДМ до 10 сентября

Центральный детский магазин на Лубянке приглашает совершить "Путешествие в страну знаний". Так называется фестиваль, который продлится в ЦДМ вплоть до 10 сентября.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: с экскурсиями по новым витринам и впечатляющие арт-объекты. Пространство главного атриума украсили старинные стопки книг, а под куполом летают огромные корабли, собранные из детских книг и учебников.

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