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Новости

14 августа, 22:00

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Фестиваль "Путешествие в страну знаний" продлится в ЦДМ до 10 сентября

Фестиваль "Путешествие в страну знаний" продлится в ЦДМ до 10 сентября

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Центральный детский магазин на Лубянке приглашает совершить "Путешествие в страну знаний". Так называется фестиваль, который продлится в ЦДМ вплоть до 10 сентября.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: с экскурсиями по новым витринам и впечатляющие арт-объекты. Пространство главного атриума украсили старинные стопки книг, а под куполом летают огромные корабли, собранные из детских книг и учебников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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