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Новости

14 августа, 20:00

Общество

Новости часа: новостройку по программе реновации ввели в Люблине

Новости часа: новостройку по программе реновации ввели в Люблине

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Столичный трафик вырос до 5 баллов вечером 14 августа

Новости часа: более 765 тыс заявлений поступило в Росреестр по Москве в электронном виде

Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Столичный трафик оценили в 4 балла вечером 14 августа

"Сити": цирковой городок открылся в Парке Горького 14 августа

Новости часа: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Собянин: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Парад колесниц Ратха-ятра на фестивале "День Индии"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дом в классической бело-бежевой гамме построили по реновации на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

Герметичность электробусов в Москве перед эксплуатацией тестируют в условиях искусственного ливня. Об этом сообщил Мосгортранс.

Жителей Подмосковья предупредили об осенней миграции гадюк. Это данные Комитета лесного хозяйства региона.

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