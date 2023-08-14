Новости часа: новостройку по программе реновации ввели в Люблине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дом в классической бело-бежевой гамме построили по реновации на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

Герметичность электробусов в Москве перед эксплуатацией тестируют в условиях искусственного ливня. Об этом сообщил Мосгортранс.

Жителей Подмосковья предупредили об осенней миграции гадюк. Это данные Комитета лесного хозяйства региона.