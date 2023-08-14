Новости часа: программу экспозиции "Станция Манеж" представили на сайте МУФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На сайте Московского урбанфорума представили программу экспозиции "Станция Манеж". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Три плавучих причала установили в Москве для подготовки к запуску второго регулярного речного маршрута.

Маршруты автобусов изменятся на набережных Москвы-реки и у "Лужников". Там проведут 20 августа полумарафон.