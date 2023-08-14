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Новости

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Новости часа: программу экспозиции "Станция Манеж" представили на сайте МУФ

Новости часа: программу экспозиции "Станция Манеж" представили на сайте МУФ

Новости часа: Москва лидирует в 7 из 9 рейтингов РФ по устойчивому развитию и экологии

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на МУФ 14 августа

"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Долгие пруды"

"Мой район. Обратная связь": завершилось строительство спортивного комплекса "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": капремонт здания в Мещанском районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома по новой технологии на улице Петрозаводской

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции Поклонная МЦД-4

Новости часа: прокуратура начала проверку после задержки вылета борта Red Wings из Турции

Новости часа: 43% бюджетных расходов идут на развитие городской среды и инвестиций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На сайте Московского урбанфорума представили программу экспозиции "Станция Манеж". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Три плавучих причала установили в Москве для подготовки к запуску второго регулярного речного маршрута.

Маршруты автобусов изменятся на набережных Москвы-реки и у "Лужников". Там проведут 20 августа полумарафон.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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