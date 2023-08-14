Еще один участок МСД открыли на юге столицы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Еще один участок Московского скоростного диаметра открыли на юге города. Теперь от Котляковской улицы до Ступинского проезда можно доехать без светофоров и заторов. Ощутить эффект от запуска нового участка трассы могут около миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.