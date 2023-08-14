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Новости

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Город

Еще один участок МСД открыли на юге столицы

Еще один участок МСД открыли на юге столицы

Флагман больницы № 15 имени Филатова планируют открыть в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Свободное движение транспорта зафиксировали на Рязанском проспекте

Новости часа: новые эстакады МСД через МЦК разгрузят ТТК

Москвичам рассказали, чем заняться на МУФ 14 августа

Еще три плавучих причала установили в Москве

"Утро": в ЦОДД оценили движение в Москве в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Еще один участок Московского скоростного диаметра открыли на юге города. Теперь от Котляковской улицы до Ступинского проезда можно доехать без светофоров и заторов. Ощутить эффект от запуска нового участка трассы могут около миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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