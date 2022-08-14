В Москве продолжается реконструкция старых кинотеатров

В столице продолжается реконструкция старых кинотеатров. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, в обновленные кинотеатры можно сходить не только на фильм, но также посетить досуговые программы или провести время в кафе.

Летом на открытых террасах кинотеатров проходят тренировки по разным видам спорта, творческие мастерские для детей и взрослых, а по вечерам – концерты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.