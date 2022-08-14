На Липецкой улице и Измайловском проспекте ограничат движение

С 17 августа 2022 года по 20 ноября 2023 года ограничат движение на съезде с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону области. Ограничения будут также действовать на участке от владения 54 на Измайловском проспекте до дома 4 на 3-й Парковой улице с 18 августа по 30 сентября 2022 года.

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