В Москве благоустроили территорию детской больницы имени Филатова

В Москве завершилось благоустройство территории детской больницы имени Филатова. Специалисты воссоздали пешеходные маршруты, заложенные еще при строительстве больницы в середине XIX века, оборудовали площадки для отдыха, создали удобную навигацию, высадили деревья и кустарники, разбили газоны.

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