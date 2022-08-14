На юге Москвы ограничат движение из-за фестиваля фейерверков

В воскресенье, 14 августа, с 12:00 ограничат движение транспорта на юге Москвы. Сегодня в Братеевском парке пройдет второй день фестиваля фейерверков.

До окончания мероприятия нельзя будет проехать по улице Борисовские пруды, Батайскому, Хордовому, Наташинскому и Братеевскому проездам. А также по дублерам Каширского шоссе и Люблинской улицы в сторону области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.





