После двухлетнего перерыва в Москву вернулся фестиваль феерверков

После двухлетнего перерыва в Москву вернулось фееричное шоу. Это фестиваль феерверков. Столица вновь собрала лучших пиротехников из Европы, Азии и Латинской Америки.

Сегодня пройдет второй день фестиваля. Гостей ждут в Братеевском парке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.