На ряде улиц в ЮАО и ЮВАО 14 августа временно перекроют движение

В воскресенье, 14 августа, временно перекроют участки улиц в Южном и Юго-Восточном административных округах. Это будет в районе Борисовских прудов, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы.

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