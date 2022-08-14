Телезрителям рассказали, какие лифты используются в столичных многоэтажках

Большая часть лифтовых кабин в московских многоэтажках сделаны в России. Технологии отечественные, стандарты – международные.

После ухода западные бренды передали свои активы местным предпринимателям, и они готовы возобновить производство. Всех ли винтиков хватит в стране для безопасного подъема? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.