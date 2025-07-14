Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

Еще один современный жилой комплекс построили в Москве по программе реновации. Он расположен в районе Хорошёво-Мнёвники. В новостройке 345 квартир. При строительстве использовали технологии, которые сохраняют микроклимат внутри здания. Зимой жильцам будет тепло, а летом – прохладно.

"Аэрофлот" расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета. Один пассажир теперь может брать на борт два контейнера с питомцами. Первый можно разместить на соседнем кресле. Для него разрешен вес до 15 килограммов. Второй предлагают убирать под переднее сидение. При этом он не должен превышать 8 килограммов.

Россиянку, которая бросила новорожденную дочь в аэропорту Антальи, освободили из турецкой тюрьмы. За решеткой она была с октября прошлого года. Изначально ее приговорили к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство.

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