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Новости

14 июля, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

Турпоток в Москву вырос на 6% по сравнению с прошлым годом

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Метеорологи предупредили об усилении дождей в Центральной России

"Мой район. Новости": новый маршрут ЭМ23 соединил два округа Москвы

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Еще один современный жилой комплекс построили в Москве по программе реновации. Он расположен в районе Хорошёво-Мнёвники. В новостройке 345 квартир. При строительстве использовали технологии, которые сохраняют микроклимат внутри здания. Зимой жильцам будет тепло, а летом – прохладно.

"Аэрофлот" расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета. Один пассажир теперь может брать на борт два контейнера с питомцами. Первый можно разместить на соседнем кресле. Для него разрешен вес до 15 килограммов. Второй предлагают убирать под переднее сидение. При этом он не должен превышать 8 килограммов.

Россиянку, которая бросила новорожденную дочь в аэропорту Антальи, освободили из турецкой тюрьмы. За решеткой она была с октября прошлого года. Изначально ее приговорили к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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