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14 июля, 07:45

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В Москве обновят дома, запечатленные в кинофильмах

В Москве обновят дома, запечатленные в кинофильмах

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В Москве капитально ремонтируют дома, ставшие героями кинофильмов. Специалисты обновляют фасады и подъезды в тысячах жилых зданий, которые были запечатлены в кино.

Одно из таких, известное как Дом полярников имени Отто Юльевича Шмидта, фигурировало в фильме "Полоса препятствий". Капитальный ремонт в здании провели в 2023 году, а в 2024-м специалисты обновили знаменитый Дом сотрудников академии НКВД Дзержинского, который появился в кадре ленты "Убийство свидетеля".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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