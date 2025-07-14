В Москве обновят дома, запечатленные в кинофильмах

В Москве капитально ремонтируют дома, ставшие героями кинофильмов. Специалисты обновляют фасады и подъезды в тысячах жилых зданий, которые были запечатлены в кино.

Одно из таких, известное как Дом полярников имени Отто Юльевича Шмидта, фигурировало в фильме "Полоса препятствий". Капитальный ремонт в здании провели в 2023 году, а в 2024-м специалисты обновили знаменитый Дом сотрудников академии НКВД Дзержинского, который появился в кадре ленты "Убийство свидетеля".

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