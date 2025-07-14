14 июля, 07:45Город
В Москве обновят дома, запечатленные в кинофильмах
В Москве капитально ремонтируют дома, ставшие героями кинофильмов. Специалисты обновляют фасады и подъезды в тысячах жилых зданий, которые были запечатлены в кино.
Одно из таких, известное как Дом полярников имени Отто Юльевича Шмидта, фигурировало в фильме "Полоса препятствий". Капитальный ремонт в здании провели в 2023 году, а в 2024-м специалисты обновили знаменитый Дом сотрудников академии НКВД Дзержинского, который появился в кадре ленты "Убийство свидетеля".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.