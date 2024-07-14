Второй день фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" прошел в Москве

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши", пообщалась с отдыхающими горожанами, спела с ними под караоке и поучаствовала в разных активностях.

Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок на время фестиваля стали пешеходными.

Горожан ждала насыщенная программа на любой вкус и возраст, которая включала в себя не только угощения, но и выступление музыкантов, спорт и многое другое.