14 июля, 19:38M24.RU
Второй день фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" прошел в Москве
Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши", пообщалась с отдыхающими горожанами, спела с ними под караоке и поучаствовала в разных активностях.
Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок на время фестиваля стали пешеходными.
Горожан ждала насыщенная программа на любой вкус и возраст, которая включала в себя не только угощения, но и выступление музыкантов, спорт и многое другое.