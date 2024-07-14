Москвичам рассказали о программе завершающего дня фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши"

14 июля Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок сделали пешеходными, так как на них проходят мероприятия фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши". В частности для гостей приготовили блюда из специального меню и развлекательную программу.

Например, там проходят игры в стритбол и петанк, выступают уличные музыканты, танцевальные коллективы, диджеи. Кроме того, на фестивале можно посмотреть театрализованные представления и поучаствовать в викторинах и настольных играх.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.