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14 июля, 15:15

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Москвичам рассказали о программе завершающего дня фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши"

Москвичам рассказали о программе завершающего дня фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши"

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14 июля Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок сделали пешеходными, так как на них проходят мероприятия фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши". В частности для гостей приготовили блюда из специального меню и развлекательную программу.

Например, там проходят игры в стритбол и петанк, выступают уличные музыканты, танцевальные коллективы, диджеи. Кроме того, на фестивале можно посмотреть театрализованные представления и поучаствовать в викторинах и настольных играх.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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