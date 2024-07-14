Заключительный день фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" стартовал в Москве

В столице проходит заключительный день фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши", который проводится в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!". В центре города 14 июля оборудовали пешеходное пространство, где гости могут попробовать блюда из специального семейного меню в ресторанах и кафе.

Кроме того, для посетителей подготовили около сотни различных мероприятий, в том числе гастрономических, спортивных, познавательных и развлекательных. Например, посетители смогут послушать выступления музыкантов, увидеть театрализованные представления, попробовать себя в стрит-баскетболе, игре в петанк, посостязаться в игре "Камень, ножницы, бумага" и и многом другом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.