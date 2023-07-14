Новости часа: ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 14 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятничный час пик начнется в Москве в 16:00. ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 14 июля.

Более 20 видеокамер установлено на каждом столичном электросудне для безопасности пассажиров. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"Черноголовка" завершила сделку по покупке производителя чипсов "Принглс". Kellogg's Rus будет переименовано в ООО "Любятово".