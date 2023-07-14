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Новости

14 июля, 16:00

Экономика

Новости часа: ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 14 июля

Новости часа: ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 14 июля

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов днем 14 июля

Новости часа: пропавшую в горах Адыгеи девочку нашли живой

Движение транспорта затруднено на улице Серафимовича в столице

Жителям столицы рассказали об ограничении движения в центре Москвы 15 июля

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 14 июля

В Москве появились еще 60 километров временных велополос

Новости часа: десять спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятничный час пик начнется в Москве в 16:00. ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 14 июля.

Более 20 видеокамер установлено на каждом столичном электросудне для безопасности пассажиров. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"Черноголовка" завершила сделку по покупке производителя чипсов "Принглс". Kellogg's Rus будет переименовано в ООО "Любятово".

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