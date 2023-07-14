13:00Экономика
Новости часа: десять спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В парке "Покровское-Стрешнево" восстанавливают историческую ограду конца XIX века. О работе реставраторов рассказал заммэра Петр Бирюков.
Продажи легковых машин с пробегом в РФ в июне выросли на 42%. Таковы данные "Автостата".