Новости часа: десять спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В парке "Покровское-Стрешнево" восстанавливают историческую ограду конца XIX века. О работе реставраторов рассказал заммэра Петр Бирюков.

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в июне выросли на 42%. Таковы данные "Автостата".