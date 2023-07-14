Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Экономика

Новости часа: десять спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года

Новости часа: десять спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года

Москвичам рассказали о спасении диких животных в столице

Парклеты в столице наделили статусом летних веранд

Движение транспорта ограничат в центре столицы 15 июля

На Профсоюзной улице обновили асфальт

ЦОДД рассказал о появлении еще 60 км временных велополос в столице

Новости часа: последствия ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожают населению

В Москве спрогнозировали до 7 баллов на дорогах вечером 14 июля

Новости часа: Собянин рассказал о системе помощи людям с сосудистыми заболеваниями

Самец носухи появился в Московском зоопарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В парке "Покровское-Стрешнево" восстанавливают историческую ограду конца XIX века. О работе реставраторов рассказал заммэра Петр Бирюков.

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в июне выросли на 42%. Таковы данные "Автостата".

Читайте также
городспортэкономикаавтовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика