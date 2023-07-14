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На Профсоюзной улице обновили асфальт

На Профсоюзной улице обновили асфальт

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На Профсоюзной улице обновили асфальт. Всего по городу коммунальщики выполнили уже более половины работ – они переложили 13 миллионов квадратных метров покрытия. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Таким образом Москва готовится к новому осенне-зимнему сезону. Асфальт уже обновили на Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, а также в Лефортовском тоннеле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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