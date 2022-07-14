Новости последнего часа: службы города переведены в режим готовности из-за дождя в Москве

Все городские службы 14 июля переведены в режим готовности из-за непогоды.

Днем в Москве начался сильный ветер, в некоторых районах прошли ливни. Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды.

На внешней стороне МКАД перед пересечением с Каширским шоссе столкнулись два автомобиля. Момент аварии на 25-м километре попал на кадры видеонаблюдения. Движение в районе ДТП до сих пор ограничено.



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