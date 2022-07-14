Городские службы Москвы подготовились к работе в условиях непогоды

Все городские службы приведены в режим готовности 14 июля. В Москве поднялся сильный ветер, в некоторых районах прошли ливни. В прогнозе еще есть град.

Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды. Такая ситуация сохранится до конца дня. Температура в данный момент около 24 градусов, ночью будет не выше 15 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.