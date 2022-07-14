Строительство футбольного поля возобновили в Ясеневе

В Ясеневе строят футбольное поле. Специалисты уже завершили благоустройство прилегающей территории, а в ближайшее время пройдут итоговые проверки. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новая арена включает в себя трибуны на почти 500 мест. Само поле оборудовано подогревом и будет функционировать практически круглый год.

Данный объект был долгостроем, несколько лет назад работы сорвал недобросовестный подрядчик. В результате строительство решили возобновить. Поле должно заработать до конца 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.