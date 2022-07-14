Реконструкцию бывшего кинотеатра "Бирюсинка" завершат до конца 2022 года

Бывший кинотеатр "Бирюсинка" закончат реконструировать до конца года. Как сообщили в департаменте градостроительной политики, это будет четырехэтажное здание.

Общую площадь увеличат почти до семи тысяч квадратных метров. Внутри разместят кинокомплекс с четырьмя залами общей вместимостью 228 мест, объекты общественного питания, супермаркет, киоски и магазины.

Сейчас в здании монтируют внутренние и наружные инженерные системы, занимаются отделкой и благоустраивают территорию. Кинотеатр "Бирюсинка" входит в большую программу реконструкции советских кинотеатров. В рамках этой программы в столице обновляют 30 объектов. В 11 из них работы уже завершены.

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