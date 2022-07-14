На Ленинском проспекте начались работы по благоустройству

На Ленинском проспекте начали благоустройство участка от Садового кольца до Университетского проспекта. Как сообщили в мэрии, несмотря на то, что тротуары там широкие, они некомфортны для пешеходов. Но скоро все изменится.

Тротуары на Ленинском проспекте отделят от проезжей части. Там появятся клумбы и широкие ландшафтные композиции, место, чтобы присесть и отдохнуть. В парках и скверах района обновят детские площадки, скамейки и тротуарное покрытие, а также установят современные фонари, чтобы гулять было комфортно в любое время суток.

Кроме того, перед универмагом "Москва", где обычно собирается много людей, расширят площадь, а позже и благоустроят ее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.