Столичная служба занятости помогла найти работу 30 000 мам с маленькими детьми – Ракова

Столичная служба занятости помогла найти работу 30 тысячам мам с маленькими детьми. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Для женщин после декрета разработали специальные сервисы – это консультации, тренинги и дополнительное профессиональное обучение. Более 30% из таких мам выбирают офисную работу. Самые популярные вакансии – экономисты, менеджеры по персоналу, бухгалтеры и секретари.

Обратиться за поддержкой можно в специализированный центр занятости "Моя карьера". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.