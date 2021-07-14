В жару московские улицы поливают по пять раз в день

В аномальную жару улицы города поливают по пять раз в день. Этот процесс называется аэрация. Его проводят при температуре воздуха выше +25 градусов.

Регулярный полив дорог помогает не трескаться асфальту, а струи воды остужают нагретый от полотна воздух.

В одной машине 10 тонн воды. Этого хватает на один круг по Садовому кольцу. Самый поздний выезд поливалок в 21:00. В городском хозяйстве Москвы просят водителей отнестись с понимаем и не препятствовать колоннам техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.