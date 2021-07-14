Социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО появился в столице

В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО. Это первый в России каталог хэнд-мэйд товаров от подопечных некоммерческих организаций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, там можно выбрать подарки со смыслом. Ведь все они сделаны руками людей с инвалидностью и тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.

Сервис называется "Москва – добрый город". Найти его можно по ссылке dobrayamoskva.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.