14 июня, 23:59Город
Новости часа: Москва шестой раз подряд стала лидером индекса цифровизации горхозяйства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица шестой раз подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
19 июня специалисты проведут профилактические работы у Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, предупредил заммэра Петр Бирюков.
Стоимость сезонного тарифа столичного велопроката снижена более чем на 500 рублей, рассказал Дептранс.