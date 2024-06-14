Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 23:59

Город

Новости часа: Москва шестой раз подряд стала лидером индекса цифровизации горхозяйства

Новости часа: Москва шестой раз подряд стала лидером индекса цифровизации горхозяйства

Новости часа: москвичи смогут проголосовать на выборах в МГД в режиме онлайн

Концерты симфонической музыки прошли сразу в нескольких московских больницах

Коммунальщики откачивают воду из затопленного подземного паркинга на севере Москвы

Новости часа: объем закупок Москвы у малого бизнеса вырос на 10%

Более 5 тысяч семей в СВАО получили новое жилье по реновации

Новости часа: на mos.ru появился раздел о сентябрьских выборах депутатов в Москве

Новости часа: в Москве в июне осадков выпало почти в два раза больше нормы

Новости часа: около 13% всех закупок у российского малого бизнеса приходится на Москву

Эколого-просветительский фестиваль "Каникулы в Арктике" стартовал в центре "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица шестой раз подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

19 июня специалисты проведут профилактические работы у Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, предупредил заммэра Петр Бирюков.

Стоимость сезонного тарифа столичного велопроката снижена более чем на 500 рублей, рассказал Дептранс.

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